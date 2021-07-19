Украина

Наставник Зари прокомментировал процесс подготовки команды к новому сезону.

По завершении контрольного поединка против днепровского Днепра-1, в котором луганская Заря под руководством Виктора Скрипника сумела одержать минимальную победу (1:0), главный тренер "мужиков" подвел итоги подготовительного пресса своей команды ко старту нового сезона.

"Когда мы начнем играть официальные матчи, то у молодежи уже не будет такого шанса проверить собственные силы, как сегодня, когда ты можешь просто провести спарринг против добротной команды.

Мы рады, что у нас уже есть скамейка запасных, которые безболезненно могут заменить основных футболистов, ведь у нас сегодня не было многих игроков из основы — Кочергин, Гладкий, Кабаев, Вернидуб.

Сегодня у нас так и было запланировано, чтобы все сдали этот тест, набрали форму и полностью выложились. Специально играли в заключительные минуты в меньшинстве (на 76-й минуте был удален Егор Назарина — ред.), хотя была добрая воля главного тренера Днепра-1, чтобы мы заменили игрока, но нам в чемпионате еще предстоит поиграть вдесятером, поэтому сами виноваты и были вынуждены терпеть.

Победа — это победа, но все же это не первая официальная игра, хотя волнения и здесь должно присутствовать.

Сейчас много прогнозов, но что будет уже в самом чемпионате — это только игры покажут. Мы стараемся, делаем всю свою работу. Могу сказать комплимент ребятам, ведь мы смотрим только на себя, а не на соперника.

Мы хорошо отыгрываем свою роль, которая у нас есть, когда должны контролировать мяч, стараемся не терять нашу игру, полупозиции, которые мы всегда задействуем, и очень активны у нас должны быть ребята на флангах.

Это все хорошо, но только через неделю мы увидим, насколько хорошо мы готовы. Я желаю Днепру-1 хорошо стартовать, а дальше будем смотреть и уже оправдывать те надежды, о которых говорят болельщики и специалисты", — подытожил специалист.

В первом матче нового сезона Заре предстоит в Запорожье сыграть против Александрии 25 июля, начало в 19:30 по киевскому времени.