Украинский центрбек высказался о предсезонном сборе в Динамо.
Илья Забарный, ФК Динамо Киев
19 июля 2021, 16:58
Центральный защитник киевского Динамо Илья Забарный прокомментировал свое возвращение в расположение клуба после выступлений за сборную Украины на Евро-2020.
"Это очень важный этап подготовки к сезону. Через такие игры нужно подготовить себя и свой организм, чтобы быть в хорошей физической форме.
"Конечно, я соскучился по ребятам. Все-таки это родной коллектив, было очень приятно вернуться".
"После Евро-2020 Луческу пообщался с некоторыми игроками индивидуально по поводу ошибок – где можно было сыграть по-другому. Дал нам отдохнуть, и теперь готовимся уже вместе со всей командой".
"Забарный до и после Евро? Возможно, появилось больше уверенности в себе. Кроме того, участие в таком турнире – это большой опыт. Думаю, с каждым матчем я прибавляю.
"Предстоящие спарринги с Атлетиком и Вильяррелом? Конечно, это будут очень хорошие игры с отличными командами. Считаю, что такие матчи нам нужны, ведь мы хотим выступать в Лиге чемпионов и добиваться там хороших результатов" — заявил Илья Забарный.