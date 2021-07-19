Украина

Украинский центрбек высказался о предсезонном сборе в Динамо.

Центральный защитник киевского Динамо Илья Забарный прокомментировал свое возвращение в расположение клуба после выступлений за сборную Украины на Евро-2020.

"Это очень важный этап подготовки к сезону. Через такие игры нужно подготовить себя и свой организм, чтобы быть в хорошей физической форме.

"Конечно, я соскучился по ребятам. Все-таки это родной коллектив, было очень приятно вернуться".

"После Евро-2020 Луческу пообщался с некоторыми игроками индивидуально по поводу ошибок – где можно было сыграть по-другому. Дал нам отдохнуть, и теперь готовимся уже вместе со всей командой".

"Забарный до и после Евро? Возможно, появилось больше уверенности в себе. Кроме того, участие в таком турнире – это большой опыт. Думаю, с каждым матчем я прибавляю.

"Предстоящие спарринги с Атлетиком и Вильяррелом? Конечно, это будут очень хорошие игры с отличными командами. Считаю, что такие матчи нам нужны, ведь мы хотим выступать в Лиге чемпионов и добиваться там хороших результатов" — заявил Илья Забарный.