Украина

Турецкий клуб заинтересован в форварде сборной Украины.

Нападающий Днепра-1 Артем Довбик может продолжить карьеру в турецкой Суперлиге.

Как сообщает SabahSpor, в подписании 24-летнего украинца заинтересован Трабзонспор, который планирует усилить атакующую линии в летнее трансферное окно.

По информации источника, турецкий клуб сделал запрос по Довбику, тогда как в Днепре-1 потребовали 5 миллионов евро.

В минувшем сезоне украинский форвард провел за Днепр-1 27 поединков во всех турнирах, в которых ему удалось забить 10 голов и отдать 1 результативную передачу.

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