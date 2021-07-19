Украина

"Горняки" близки к подписанию бразильского защитника.

Защитник Интернасьонала Винисиус Тобиас может перебраться в Шахтер в текущее летнее трансферное окно.

Как сообщает журналист Бруно Андраде, донецкий клуб выплатит за футболиста порядка 4,5 миллионов евро.

Еще около 1,5 миллиона евро будут переведены на счет бразильского клуба зимой 2022 года. Также предусмотрены бонусы, но подробности не разглашаются.

Переход футболиста может быть завершен лишь в феврале 2022 года, когда Тобиасу исполнится 18 лет.

Напомним, что ранее главный скаут дончан Жозе Боту заявил, что у "горняков" нет денег на сделку по бразильцу.