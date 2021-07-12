Жозе Боту прокомментировал потенциальный переход бразильца.
Жозе Боту, фото Шахтер
12 июля 2021, 19:25
Главный скаут донецкого Шахтера Жозе Боту опроверг возможные переговоры клуба с Интернасьоналем относительно перехода защитника Тобиаса.
"Тобиас? Нет никаких переговоров. Они были шесть месяцев назад. Теперь у нас нет денег.
Нет переговоров даже о трансфере в 2022 году", – приводит слова Боту Mercado da bola.
Отметим, что этим летом Шахтер уже подписал нападающего Лассину Траоре, полузащитника Педриньо и защитника Марлона.
Ранее сообщалось, что Шахтер приостановил работу над подписанием Тобиаса из-за того, что клубы не смогли договориться о сумме трансфера 17-летнего футболиста.