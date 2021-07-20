Представляем вашему вниманию прямую онлайн-трансляцию товарищеского поединка.
Динамо Киев — Атлетик
20 июля 2021, 07:20
Динамо Киев продолжает подготовку в Швейцарии к новому сезону украинской Премьер-лиги путем проведения товарищеских поединков.
Следующим соперником подопечных Мирчи Лучески во время второго предсезонного сбора станет Атлетик из Бильбао, сыгравший в минувшей кампании в финале Кубка Испании.
Контрольная встреча Динамо и Атлетика состоится во вторник, 20 июля. Начало — в 16:00 по киевскому времени.
Вашему вниманию видео онлайн-трансляция:
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