Украина

Представляем вашему вниманию прямую онлайн-трансляцию товарищеского поединка.

Динамо Киев продолжает подготовку в Швейцарии к новому сезону украинской Премьер-лиги путем проведения товарищеских поединков.

Следующим соперником подопечных Мирчи Лучески во время второго предсезонного сбора станет Атлетик из Бильбао, сыгравший в минувшей кампании в финале Кубка Испании.

Контрольная встреча Динамо и Атлетика состоится во вторник, 20 июля. Начало — в 16:00 по киевскому времени.

Вашему вниманию видео онлайн-трансляция:

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