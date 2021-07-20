Украина

Футболист перебрался в донецкий клуб.

Донецкий Шахтер на своем официальном сайте объявил о подписании защитника бразильского Интернасьонала Винисиуса Тобиаса.

Футболист переберется в клуб после достижения своего 18-летия в феврале 2022 года. До этого момента он продолжит выступать за молодежную команду бразильского Интера.

Винисиус Тобиас – воспитанник Интернасьонала из Порту-Алегри. Выступал за юношеские и молодежную команды клуба.

В 2021 году провел 3 матча в чемпионате U20 и 7 в Кубке (все в старте; отметился 1 голом с пенальти).

Отметим, что ранее Шахтер подписал Марлона из Сассуоло, Траоре из Аякса и Педриньо из Бенфики.

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