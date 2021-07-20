Киевляне провели спарринг на сборах в Швейцарии.
ФК Динамо Киев
20 июля 2021, 20:24
В рамках подготовительных сборов киевское Динамо в Швейцарии уступило представителю Ла Лиги Атлетику (0:1).
Единственный мяч за команду из Бильбао оформил на свой счет Иньяки Вильямс под конец игры.
Вашему вниманию видео гола и обзор поединка:
Динамо — Атлетик 0:1
Гол: Вильямс, 77.
Динамо (первый тайм): Бойко — Тымчик, Забарный, Сирота, Дубинчак — Андриевский, Шапаренко, Буяльский, Де Пена, Цыганков — Вербич.
Динамо (второй тайм): Бущан — Караваев, Кендзера, Попов, Миколенко — Сидорчук, Шепелев, Леднев, Антюх, Родригес — Шкурин (Кулач, 78).
Атлетик (стартовый состав): Агирресабала, Мартинес, Муниаин, Беренгер, Вильялибре, Рауль Гарсия, Баленсиага, Венседор, Вивьен, Прадос, Печарроман
Предупреждение: Кулач