В рамках подготовительных сборов киевское Динамо в Швейцарии уступило представителю Ла Лиги Атлетику (0:1).

Единственный мяч за команду из Бильбао оформил на свой счет Иньяки Вильямс под конец игры.

Вашему вниманию видео гола и обзор поединка:

Динамо — Атлетик 0:1
Гол: Вильямс, 77.

Динамо (первый тайм)Бойко — Тымчик, Забарный, Сирота, Дубинчак — Андриевский, Шапаренко, Буяльский, Де Пена, Цыганков — Вербич.

Динамо (второй тайм): Бущан — Караваев, Кендзера, Попов, Миколенко — Сидорчук, Шепелев, Леднев, Антюх, Родригес — Шкурин (Кулач, 78).

Атлетик (стартовый состав): Агирресабала, Мартинес, Муниаин, Беренгер, Вильялибре, Рауль Гарсия, Баленсиага, Венседор, Вивьен, Прадос, Печарроман

Предупреждение: Кулач