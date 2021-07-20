Украина

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В рамках спарринга донецкий Шахтер на НСК Олимпийском разгромил киевскую оболонь со счетом 5:0.

За "горняков" голами отметились Траоре, Майкон, Соломон, Бондаренко и еще один мяч был забит в свои ворота.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча:

Шахтер - Оболонь 5:0

Голы: АГ, 8, Соломон, 19, Майкон, 37, Траоре, 39, Бондаренко, 47

Шахтер (1 тайм): Трубин — Додо, Марлон, Матвиенко, Корниенко — Майкон, Степаненко, Педриньо, Патрик, Соломон — Траоре.

Шахтер (2 тайм): Пятов — Конопля, Мампасси, Витао, Булеза, Маркос — Бондаренко, Тете, Судаков, Мудрик — Дентиньо.