Футболист вернулся в Украину и провел спарринг.
Эдмар, Instagram
22 июля 2021, 11:58
Новичок Второй лиги Волчанск провел товарищеский поединок против Олимпии, в котором добыл победу со счетом 2:1.
В данном матче принял участие бывший полузащитник Металлиста и сборной Украины 41-летний Эдмар.
Пока неизвестно, находится Эдмар на просмотре в Волчанске или просто поддерживает форму. В ближайшее время это станет известно.
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