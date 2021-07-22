Украина

Футболист вернулся в Украину и провел спарринг.

Новичок Второй лиги Волчанск провел товарищеский поединок против Олимпии, в котором добыл победу со счетом 2:1.

В данном матче принял участие бывший полузащитник Металлиста и сборной Украины 41-летний Эдмар.

Пока неизвестно, находится Эдмар на просмотре в Волчанске или просто поддерживает форму. В ближайшее время это станет известно.

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