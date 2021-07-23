Украина

Украинский полузащитник вернулся в УПЛ.

Александрия на своем официальном сайте объявила о подписании полузащитника Сергея Рыбалки, который ранее защищал цвета турецкого Сивасспора.

31-летний украинец подписал с новым клубом контракт, который будет рассчитан на один сезон.

В прошлой кампании Сергей Рыбалка три раза попадал в заявку Сивасспора на матчи, а выходил на поле в последний раз еще в сентябре 2019 года.

В Украине футболист, помимо киевского Динамо, выступал за харьковский Арсенал. Также он имеет опыт игр за Слован из Либереца.