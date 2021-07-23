Украина

Роман Дидык продолжит карьеру в УПЛ.

Рух Львов на своем официальном сайте объявил о подписании центрального защитника Романа Дидыка, который ранее защищал цвета Агробизнеса из Волочиска.

18-летний украинец перебрался в львовскую команду на постоянной основе, подписав долгосрочный контракт на 5 лет.

В новом клубе футболист, который уже вызывался в сборную Украины U-18, будет выступать под 29-м номером.

В минувшем сезоне Роман Дидык провел 32 поединка во всех турнирах, в которых он забил 2 мяча.