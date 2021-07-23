Стали известны стартовые составы команд для поединка 1-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют ПФК Львов и Мариуполь.
Станислав Микицей, фото ФК Мариуполь
23 июля 2021, 19:03
Украинская Премьер-лига образца сезона-2021/22 начнется с поединка во Львове, где ПФК Львов будет принимать Мариуполь.
В первом стартовом составе от Анатолия Бессмертного мы можем наблюдать появление в центре обороны 19-летнего Бориса Крушинского, а также крайне скромные резервы на скамейке запасных.
У Мариуполя можно выделить дебютное появление Станислава Микицея, который вернулся в команду, спустя десять лет отсутствия в команде.
ПФК Львов: Костик — Бусько, Романчук, Крушинский, Якимец — Брикнер — Ременяк, Чиряк, Шина, Эрнест — Ныч.
Запасные: Ольховый, Михоби, Махмутович, Политыло, Семенив, Зозуля.
Запасные: Турбаевский, Драмбаев, Удод, Хромей, Плакса, Микитишн, Кащук, Очеретько, Вьюнник.
Мариуполь: Кудрик — Меличенко, Чоботенко, Микицей, Стасюк — Чех — Горбунов, Мишнев, Петерман, Топалов — Кулаков.
Матч ПФК Львов — Мариуполь начнется в 19:30 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией
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