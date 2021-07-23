Волошин и Биловар продолжат карьеру в киевском клубе.
ФК Десна Чернигов
23 июля 2021, 20:48
Десна объявила об усиление своего состава двумя футболистами киевского Динамо.
Так, атакующий полузащитник Викентий Волошин и центральный защитник Кристиан Биловар перебрались в черниговский клуб на правах арендного соглашения.
Срок аренды с 20-летними украинцами рассчитан на один сезон.
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