Десна объявила об усиление своего состава двумя футболистами киевского Динамо.

Так, атакующий полузащитник Викентий Волошин и центральный защитник Кристиан Биловар перебрались в черниговский клуб на правах арендного соглашения.

Срок аренды с 20-летними украинцами рассчитан на один сезон.

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