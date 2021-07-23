Украина

Команда Луческу сыграла вничью с командой из высшего дивизиона Германии.

Динамо Киев провело очередной, одиннадцатый, товарищеский поединок в рамках подготовки к новому сезону украинской Премьер-лиги.

Подопечные Мирчи Луческу встретились с берлинским Унионом, финишировавшим в прошлом сезоне Бундеслиги на седьмой строчке.

Командам оказалось недостаточно двух таймов, чтобы выявить сильнейшего, поэтому финальный свисток зафиксировал ничью (1:1). За Динамо забитым мячом отметился , тогда как за Унион — Воглсаммер.

Динамо – Унион 1:1

Голы: Вербич, 47 – Воглсаммер, 36

Динамо (первый тайм): Бущан, Кендзера, Сирота, Забарный, Миколенко, Сидорчук, Цыганков, Шапаренко, Гармаш, Родригеc, Кулач.

Динамо (второй тайм): Бойко, Шабанов, Попов, Тымчик, Сидклей, Караваев, Андриевский, Буяльский, Шепелев, Де Пена, Вербич (Шкурин, 59).

Унион: Буск, Фридрих, Риерсон, Узтунали, Воглсаммер (Саного, 79), Авонйи, Эндо Кейта, Гисельман, Харагучи, Баумгартль, Андрих.

Предупреждения: Родригес, Гармаш – Андрих