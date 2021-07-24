Украина

Функционер прокомментировал один из скандальных эпизодов летнего межсезонья в УПЛ.

Новичок стартовавшего сезона украинской Премьер-лиги ровенский Верес вовсю готовится ко своему первому поединку, после возвращения в "элиту", в котором ему предстоит сыграть против ковалевского Колоса.

Накануне матча, президент "красно-черных" Иван Надеин в интервью клубному телеканалу расставил приоритеты для команды на предстоящий футбольный год, а также оставил комментарий относительно ситуации вокруг аренды клубами львовского стадиона Арена Львов, относительно которой долгое время точились достаточно горячие баталии.

"Мне история с Рухом не понравилась, равно как и их поведение президента. Это не украшает футбол.

У нас был случай, когда Рух нас не пустил на свои тренировочные поля, хотя у нас была договоренность. Однако, мы это приняли как должное. Тренировались во Львове, но на другом поле. Для нас это стало неожиданностью тогда. Нас предупредили за час до того, как мы должны были приехать на место.

Люди по сути торгуются из-за тысячи гривен. Мы за арену стадиона в Луцке платим больше, например. У нас нет другого варианта.

Специально создаются конфликты, которые влияют и на имидж Вереса. Я это тоже почувствовал. Партнеры из-за рубежа спрашивают: "Что же у вас там в УПЛ происходит? То Олимпик снимается, то Рух".

Это не вина УАФ. Специально создаются провокации президентами. Возможно, это такое желание показать себя и свое я", — сделал предположение футбольный функционер.

Стоит отметить, что Верес рассматривал как возможность проводить домашние матчи на Арене Львов, однако сделал финальный выбор в пользу луцкого Авангарда, где и будет принимать Колос 24 июля, в 17:00. Текстовая трансляция данного поединка будет доступна на нашем сайте.