Украина

Предлагаем вашему вниманию анонс поединка.

Колос в рамках поединка первого тура элитного дивизиона чемпионата Украины пожалует в гости к Вересу.

Верес — Колос

Суббота, 24 июля, 17:00. Стадион Авангард, Луцк. Главный арбитр встречи — Дмитрий Панчишин (Харьков). Трансляция на телеканале Футбол 2.

Верес подходит к сезону с довольно большими амбициями. Понятно, что никто не озвучивал никаких заоблачных планов, но подход клуба на предыдущих стадиях говорит о многом. Трансферная активность этим летом не заставила себя ждать. Так, воссоединились браться Пасичи. К тому же, центр поля усилил Клец, а вратарскую линию — Кичак.

Верес проверил свои силы против крепкого соперника из УПЛ, Десны, но потерпел поражение со счетом 0:2. Колос — не менее неприятный оппонент, а потому придется очень постараться, чтобы разжиться набранными баллами. К тому же, у команды из Ковалевки уже достаточно опыта и довольно сыгранный состав.

Возможно, подопечные Костышина будут в немного лучшем физическом состоянии, ведь уже скоро команду ждут еврокубковые баталии. Времени на разогрев будет крайне мало, а потому к матчам с Стяуа или Шахтером из Караганды нужно подходить в лучшей готовности, чтобы претендовать на положительный результат.

Что касается трансферов Колоса, то тут можно отметить приходы Сакива, Нуриева и Сичинавы. Довольно сильные исполнители, которые добавят команде в атаке. Даже тот же Сакив очень хорош в подключениях.

Команды провели между собой пять поединков ранее. Четыре из них завершились победой Колоса и лишь одна встреча осталась за Вересом. Примечательно, что в рамках элитного дивизиона Украины команды сыграют впервые.

Ориентировочные составы:

Интересные факты:

Беспроигрышная гостевая клубная рекордная серия Колоса с 12 декабря прошлого года продолжается в УПЛ 8 игр: 4 победы и 4 ничьи.



В Луцке Верес в статусе хозяина поля проведет 50 матч в чемпионатах Украины.



Колос проведет 30 гостевой матч в УПЛ, в котором может добыть10 выездную победу.



20 матч Юрия Вирта в статусе главного тренера УПЛ.