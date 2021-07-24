Украина

Команды обошлись без забитых голов.

Постепенно начинаем втягиваться в ритм нового сезона украинской Премьер-лиги, а помогать нам в этом во второй игровой день должен был поединок в Луцке, где на поле местного стадиона Авангард ровенский Верес принимал ковалевский Колос. Для подопечных Юрия Вирта этот день был особенным, так как чемпионы прошлого розыгрыша Первой лиги впервые вышли на поле в рамках "элитного" первенства страны, после вылета по итогам сезона-2017/18.

По большому счету, "красно-черные" практически никак не усилили свою стартовую обойму перед началом нового сезона, что говорило о высоком уровне преемственности внутри коллектива. А вот их соперникам пришлось изрядно поработать на трансферном рынке. Тут явно не в пользу команды Руслана Костышина сказались возвращения некоторых арендованных футболистов по своим клубам, да еще и необходимость скорого участия в еврокубках приятно грела душу, но при этом оставляла тяжелый осадок. Но даже в этих условиях клуб из Ковалевки умудрился потратиться лишь на одного новичка — бразильца Диего Кариоку, который тут же оказался на скамейке запасных на отчетный поединок.

Характер игры был типичным для матча, в котором команды пробовали для себя что-то новое, но при этом не были готовы делать какие-либо серьезные заявки на победу. Осторожный стиль был присущ практически всему основному времени встречи, и лишь под финальный свисток команды начали получать пространство для контратак, а собравшиеся на Авангарде зрители чуть ли не впервые в матче получили повод постоять на ногах под шквал обоюдных наступлений.

Вот только до этой душещипательной концовки еще надо было дойти сквозь тяжелую борьбу у центральной линии, минимум голевых ситуаций у ворот, и бесконечные попытки команды Вирта наладить присущий ей верховой футбол. Верес со своей стороны весов поставил физику, в то время как Колос… сложно было выделить какой-то сильный компонент у команды Костышина. Участники еврокубков от нашей страны комбинировали индивидуальное мастерство с попытками вскрыть оборону одной передачей на среднюю дистанцию, но их успехи были тождественно равными стараниям оппонентов.

Внимания были достойны только голевые ситуацию у "красно-черных" в начале второго тайма, когда Волынец совершил два восхитительных сейва, отразив удар через себя от Геннадия Пасича с близкой дистанции, а уже в следующей атаке спас ворота от посягательств Сергийчука. Затем, последовало великое множество замен с каждой из сторон, которые одним своим фактом практически ничего не изменили, но зато дали силы командам на пресловутые финальные рывки. Вот только в чехарде выпадов качественного обострения так и не последовало. Для ровенчан это был хороший результат, а вот к коваливцам, с учетом их матчей в Лиге конференций, есть определенные вопросы.

В следующем туре ровенский Верес будет проводить гостевой поединок против киевского Динамо, а ковалевский Колос примет на своем поле абсолютного новичка "элитного" первенства — харьковский Металлист.Верес — Колос 0:0Когут — Солдат, Мирошник, Гончаренко, Немчанинов — Е. Пасич (Дахновский, 81), Полюлях (Клец, 76), Кучеров, Г. Пасич (Гечев, 89) — Гегедош (Шестаков, 76), Сергийчук (Гайдучик, 89).Волынец — Золотов, Павловец, Новак, Черноморец — Милько, Богданов (Задоя, 47) — Чурко (Сорокин, 84), Костышин (Нуриев 59), Ильин (Диего Кариока, 59) — Ситчинава (Салабай, 84).Предупреждения: Полюлях, Кучеров, Немчанинов, Клец — Ильин, Ситчинава, Павловец.