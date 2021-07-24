Украина

Дончане упустили контроль над ситуаций под занавес поединка.

Приступить к противостояниям нового сезона украинской Премьер-лиги в отчетный вечер было суждено и донецкому Шахтеру, который в прошлом футбольном году остался совершенно без трофеев, в результате чего был вынужден отправиться на трансферный рынок за закупкой новых исполнителей под итальянского наставника Роберто Де Дзерби, на плечи которого уже в дебютном сезоне в Украине упадет непростая задача по возвращению былой славы "горнякам".

Свой путь "оранжево-черные" начали с домашней игры против петровского Ингульца, который использовал прошлый сезон для освоения в "элитном" первенстве, а уже сейчас готов делать свои следующие шаги под руководством Сергея Лавриненко. Надо сказать, что конкуренция у "козаков" в этом году будет очень высокого уровня, поэтому им предстоит цеплять за очками фактически в каждом поединке, в том числе, таким было задание и на отчетную игру на НСК Олимпийский.

Примечательно, что последним матчем Луиша Каштру во главе дончан в прошлом году также стала игра против Ингульца на столичной арене, поэтому от итальянского специалиста тем более требовалось не ударить в грязь лицом в ситуации прямого сопоставления с экс-наставником Шахтера. Да и любопытно было посмотреть на то, найдут ли наигрываемые во время предсезонных сборов заготовки дончан свое воплощение уже в официальных поединках.

Как показала практика, "горняки" уже понимают, что хочет увидеть от них Де Дзерби, однако физические кондиции команде еще предстоит поднатаскать. В первом тайме Шахтер подчистую выиграл у соперников контроль мяча, загнав их в внутрь штрафной уже с первых минут. Ингулец играл по схеме с пятью защитниками, и изо всех сил пытался насыщать пространство, дабы не пропустить быстрый гол. С этой задачей, формально, коллектив Лавриненко справился, так как хозяева забили не быстрый, а относительно быстрый гол. На 12-й минуте Лассина Траоре открыл счет своим голам в УПЛ, завершил прострел Соломона с левого фланга на ближнюю штангу.

Отличительная черта работы Шахтера в атаке при новом наставнике — безумное количество ударов из любой доступной позиции или при намеке на малейшую возможность увидеть перед собой ворота в опасной зоне. Гальчуку пришлось первым в Украине испробовать новую тактику дончан, и есть большие сомнения, что он остался доволен объемом работы, который свалился на его плечи. Тем временем, Шахтер только продолжал увеличивать присутствие на чужой половине поля.

Безусловно, "горняки" не были бы сами собой, если бы хотя бы раз за игру не привезли момент на свои ворота. Примечательно, что в этот раз подобное случилось сразу после забитого ими гола, и переиграл Ситало с острого угла на правом фланге штрафной Трубина, то поди-знай, как изменился бы ход событий. А так — Степаненко на 34-й минуте шокировал оборону соперников черпаком на вход в левый фланг вратарской, после которого Патрик просто расстрелял Гальчука.

Активности Соломона на старте второго тайма вполне хватило для того, чтобы загнать порывавшийся сходить в атаки Ингулец обратно на их половину поля. Израильтянина было сложно остановить, поэтому голкиперу и левому каркасу ворот петровской команды приходилось брать ситуацию под свой контроль. И, вроде бы, все было в порядке у Шахтера с преимуществом в данные минуты, но завершающую точку поставить по накатанной дончане уже не могли.

Вместо этого, они пропустили за десять минут до конца основного времени на банальной расхлябанности при контратаке соперников. Козак убежал на правый фланг под длинный перевод, после чего отыграл в центр, откуда тут же запустили Опанасенко к лицевой на противоположной стороне поля, а Евгений удачно прострелил на новичка команды Гопея, которому удалось стать первопроходцем среди "козаков" в вопросе взятия ворот Шахтера. Исторический момент, но на том команды и ограничились.

В следующем туре донецкий Шахтер сыграет гостевой поединок против ПФК Львов, а Ингулец будет принимать в Кропивницком луганскую Зарю.— Ингулец 2:1Траоре, 12, Алан Патрик, 34 — Гопей, 81.Трубин — Додо, Марлон, Матвиенко, Корниенко (Витао, 82) — Майкон, Степаненко — Педриньо, Алан Патрик (Судаков, 69), Соломон (Маркос Антонио, 88) — Траоре.Гальчук — Полегенько, Поспелов, Ковалев, Павлов (Козак, 73), Опанасенко — Шишка, Запорожец, Коробенко — Ситало (Гопей, 46), Шарай (Головкин, 72).Предупреждения: Тете — Запорожец, Павлов.