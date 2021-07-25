Украина

Football.ua представляет анонс матча 1-го тура УПЛ.

В стартовом туре украинской Премьер-лиги черниговская Десна будет проверять на прочность вернувшийся в "элиту" одесский Черноморец.

Десна — Черноморец

Воскресенье, 25 июля, 19:30. Стадион им. Ю. Гагарина, Чернигов. Арбитр — Алексей Деревинский (Киев). Прямая трансляция на телеканале Футбол 1

Прошлый розыгрыш национального первенства для подопечных Александра Рябоконя завершился неудачной серией из пять матчей кряду без побед, в результате чего им амбиции на попадание в квалификацию Лиги конференций УЕФА были сведены на нет. Да и стоило ли команде цепляться за эти еврокубки, если уже в межсезонье начались какие-то невразумительные движения внутри организации, что в итоге вылилось в предсказуемый уход целого ряда исполнителей, без которых представить стартовый состав "северян" достаточно сложно.

Андрей Мостовой, Евгений Паст, Йонас Тамм, Максим Имереков, Андрей Гитченко, Ефим Конопля — это, безусловно, опытные бойцы, на которых теперь Рябоконь рассчитывать уже не сможет. Логичным и уместным шагом в такой ситуации могла бы быть замена ушедших футболистов на значительно более молодые кадры, что позволило бы сыграть на перспективу развития проекта. Однако, вернувшийся в Украину Евгений Селин и вновь пришедший в Десну Евгений Жук существенно потянули вверх средний возраст коллектива, хотя их опыт, безусловно, должен помочь тем же Евгению Цымбалюку, Александру Сафронову и Тарасу Завийскому с адаптацией в коллективе.

В тоже самое время, одесский Черноморец отмечает свое второе возвращение в "элиту" украинского футбола в XXI веке. "Моряков" ждали в УПЛ, так как попросту негоже, когда почти миллионный город остается без представительства в наивысшем первенстве. Вот только мы ждали тот Черноморец, который в рамках исключительно спортивной борьбы прокладывал себе путь в УПЛ, а на выходе получили… Динамо Киев 2.0. И так тоже бывает.

Алексей Антонов работал с командой по ходу прошлого сезона, но был замещен на опытного наставника молодежного состава киевлян Юрия Мороза, в квалификации по работе с молодыми кадрами которого не приходится сомневаться ни на мгновение. Так или иначе, девять лет работы с различными возрастными категориями украинской сборной и семь лет труда с юношами "бело-синих" — это колоссальный опыт.

Однако, когда в клуб приходит новый наставник, это — один процесс, но совершенно другое дело, когда следом за ним прибывают футболисты из его бывшей команды, да еще и в таком количестве, что способны заменить собой полную обойму нового клуба главного тренера. 13(!) человек! Это уже не шутки, а, с учетом ухода практически всех игроков, которые и завоевали для Одессы место в УПЛ, вектор клуба становится предельно очевидным. Отсюда и жесткий конфликт с болельщиками клуба. Футбол — для зрителей? Так говорили когда-то?

Тем не менее, прибывшие в Черноморец кадры составляют собой вполне достаточный костяк для того, чтобы навязать борьбу за место в середине таблицы "элитного" первенства, поэтому и работать 51-летнему наставнику вместе с ними будет относительно просто. Однако, открытым остается вопрос о том, в каком состоянии пересобранная команда будет начинать сезон. Товарищеские матчи, пусть и успешные, против Реал Фарма (3:1) и Балкан (2:0) ответа на этот вопрос дать не могли по понятным причинам.

Интересные факты

– Десна может пропустить юбилейный, 50-й по счету, гол на своем поле.

– Черниговчане также могут продлить свою неудачную серию в УПЛ до шести матчей (2 ничьих и 3 поражения).

– Черноморец еще с момента своего вылета ведет победную серию, которая может развиться до четырех матчей кряду (разница голов — 8:2).

– Юрий Мороз, экс-игрок и нынешний наставник одесситов, проведет свою первую игру в рамках УПЛ в качестве главного тренера.

– Десна может одержать 40-ю победу в рамках УПЛ.