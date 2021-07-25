Харьковский клуб повел в счете в матче против львовского Руха.
Юрий Батюшин, Металлист 1925
25 июля 2021, 17:21
В поединке первого тура украинской Премьер-лиги Металлист 1925 принимает на своем поле львовский Рух.
Уже на седьмой минуте встречи харьковский клуб, для которого этот матч в высшем дивизионе Украины является дебютным, повел в счете благодаря голу полузащитника Юрия Батюшина.
Таким образом, 28-летний воспитанник алчевской Стали стал автором первого гола в рамках УПЛ в истории Металлиста 1925.
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