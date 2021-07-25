Украина

Стали известны стартовые составы команд для поединка 1-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют луганская Заря и Александрия.

Первый тур украинской Премьер-лиги продолжится поединком в Запорожье, где луганская Заря в центральном матче всего уик-энда будет принимать Александрию.

Виктор Скрипник с первых минут доверил место Имерекову и Булеце, тогда как у Александрии отметим появление Цурикова и Одарюка.

Заря: Шевченко — Фаворов, Вернидуб, Имереков, Жуниньо — Кочергин, Цвек, Назарина, Булеца — Шахаб, Громов.

Запасные: Мацапура, Руфати, Хомченовский, Нагнойный, Кристиан, Лунев, Фримпонг, Аллахьяр, Гладкий.



Александрия: Билык — Мирошниченко, Бабогло, Дубра, Цуриков — Калюжный, Демченко, Ковалец — Одарюк, Устименко, Третьяков.

Запасные: Ермаков, Мельник, Стецьков, Спинелли, Дрышлюк, Кожушко, Мустафаев, Копина, Новиков.



Матч Заря — Александрия начнется в 19:30 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.