Украина
25 июля 2021, 19:01
Металлист 1925 обыграл Рух в дебютном поединке клуба в УПЛ
Харьковчане сумели мастерски реализовать две контратаки в первом тайме.
Металлист 1925 — Рух, фото УПЛ
25 июля 2021, 19:01
Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.
Металлист 1925 — Рух 2:1
Голы: Батюшин, 7, Крыськив, 35 — Кузык, 51
Металлист 1925: Сидоренко — Жичиков, Ткачук, Шершень, Западня — Голодюк, Габелок, Крыськив (Ременюк, 80) — Савин (Протасов, 70), Пономарь (Фабиньо, 15, Ермаков, 80), Батюшин (Дмитренко, 70).
Рух: Бандура — Гагун, Белый, Дидык, Мысык (Лях, 46) — Мартынюк — Бойчук (Кондраков, 82), Кухарук (Притула, 54), Федорчук, Климчук — Борячук (Кузык, 46).
Предупреждения: Западня, Голодюк, Сидоренко — Мартынюк, Кондраков.