Украина

"Бело-синие" провели второй товарищеский матч на третьем мини-сборе в Австрии.

Динамо Киев провело свой второй товарищеский поединок на третьем мини-сборе в Австрии, который проходит в рамках подготовки к новому сезону.

Изначально соперником подопечных Мирчи Луческу должен был стать Вильярреал, однако из-за выявленных случаев заражения коронавирусом в стане испанской команды новым оппонентом киевлян стал турецкий Газиантеп.

Команды продемонстрировали результативный футбол в ходе контрольного матча, а финальный свисток зафиксировал победу Динамо со счетом 3:2.

Динамо Киев — Газиантеп 3:2

Голы: Попов, 27, Эрсой, 28 (АГ), Кулач, 52 — Сагал, 4, Максим, 49.

Динамо Киев (стартовый состав): Бойко — Миколенко, Сирота, Попов, Тымчик — Сидклей, Андриевский, Шапаренко, Леднев, Караваев — Гармаш.

Запасные: Бущан, Кендзера, Дубинчак, Шабанов, Шепелев, де Пена, Буяльский, Родригес, Антюх, Кулач.