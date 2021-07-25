"Бело-синие" провели второй товарищеский матч на третьем мини-сборе в Австрии.
Игроки Динамо Киев, фото ФК Динамо Киев
25 июля 2021, 19:59
Динамо Киев провело свой второй товарищеский поединок на третьем мини-сборе в Австрии, который проходит в рамках подготовки к новому сезону.
Изначально соперником подопечных Мирчи Луческу должен был стать Вильярреал, однако из-за выявленных случаев заражения коронавирусом в стане испанской команды новым оппонентом киевлян стал турецкий Газиантеп.
Команды продемонстрировали результативный футбол в ходе контрольного матча, а финальный свисток зафиксировал победу Динамо со счетом 3:2.
Динамо Киев — Газиантеп 3:2
Голы: Попов, 27, Эрсой, 28 (АГ), Кулач, 52 — Сагал, 4, Максим, 49.
Динамо Киев (стартовый состав): Бойко — Миколенко, Сирота, Попов, Тымчик — Сидклей, Андриевский, Шапаренко, Леднев, Караваев — Гармаш.
Запасные: Бущан, Кендзера, Дубинчак, Шабанов, Шепелев, де Пена, Буяльский, Родригес, Антюх, Кулач.