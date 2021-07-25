Десна в рамках первого тура чемпионата Украина принимала на своем поле новичка УПЛ — Черноморец.

Подопечные Александра Рябоконя добились победного результата благодаря двум голам Владислава Калитвинцева и точному удару Завийского.

Десна - Черноморец 3:0
Голы: Калитвинцев, 51, 56, Завийский, 80

Десна: Литовка — Селин, Цымбалюк, Сафронов (Жук, 71), Завийский — Калитвинцев, Картушов, Арвеладзе (Биловар, 87), Тотовицкий (Белич, 87) -  Безбородько (Волошин, 81), Будковский (Шевцов, 81).

Черноморец: Кучерук — Скорко, Кузик, Мартыненко -  Вачиберадзе (Тлумак, 58), Билошевский, Авагимян (Дубко, 43), Михайленко, Брагару (Исаенко, 82) — Штогрин, Ванат (Бугай, 82).

Предупреждения: Селин, Калитвинцев — Белошевский, Авагимян, Ванат

Удаление: Белошевский, 39 (повторное предупреждение)