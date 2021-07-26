Футболист отправился в Бразилию для залечивания травмы.
ЖУНИОР МОРАЕС, ФК ШАХТЕР ДОНЕЦК
26 июля 2021, 11:28
Нападающий донецкого Шахтера Жуниор Мораес продолжает залечивать травму, которую получил в минувшем сезоне.
Как сообщает бразильское издание Globo, футболист сейчас перебывает в клубе Коринтианс, где проходит реабилитацию уже три недели.
Он работает с известным в Бразилии физиотерапевтом Лучано Роза из Центра подготовки и реабилитации профессиональных футболистов.
В апреле Мораес перенес операцию после разрыва крестообразной связки правого колена. Прогнозируемый срок реабилитации — восемь месяцев.
Напомним, контракт Мораеса с Шахтером действует до окончания сезона-2021/22. Клуб не внес в заявку нападающего.
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