Украина

Футболист отправился в Бразилию для залечивания травмы.

Нападающий донецкого Шахтера Жуниор Мораес продолжает залечивать травму, которую получил в минувшем сезоне.

Как сообщает бразильское издание Globo, футболист сейчас перебывает в клубе Коринтианс, где проходит реабилитацию уже три недели.

Он работает с известным в Бразилии физиотерапевтом Лучано Роза из Центра подготовки и реабилитации профессиональных футболистов.

В апреле Мораес перенес операцию после разрыва крестообразной связки правого колена. Прогнозируемый срок реабилитации — восемь месяцев.

Напомним, контракт Мораеса с Шахтером действует до окончания сезона-2021/22. Клуб не внес в заявку нападающего.

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