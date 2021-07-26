Украина

Футболист перебрался в местный клуб Земплин.

Украинский вратарь Андрей Кожухарь перешел в словацкий клуб Земплин. Об этом сообщает портал Transfermarkt.

С зимы футболист перебывал без клуба, когда покинул латвийскую Валмиеру. О сроках контракта пока не сообщается.

Отметим, что Кожухарь — воспитанник одесского Черноморца. За основу клуба он выступал с 2019 года и провел 21 матч, в которых пропустил 31 гол.

В Валмиере украинец не сумел задержаться надолго. В трех играх чемпионата Латвии он пропустил шесть мячей.

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