Украина

Стали известны стартовые составы команд для поединка 1-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют полтавская Ворскла и днепровский Днепр-1.

На первый день новой недели был вынесен единственный матч стартового тура украинской Премьер-лиги: полтавская Ворскла на одноименном стадионе будет принимать днепровский Днепр-1.

Юрий Максимов, после первого еврокубкового поединка против финского КуПС (2:2), решил использовать Йоонаса Тамм в тройке центральных защитников, что стало его единственной заменой, по сравнению с прошлой игрой.

В это же время Игор Йовичевич предпочел увидеть в первом стартовом составе в сезоне для своей команды хорватского новичка Невена Джурасека, и при этом расставил своих подопечных по схеме 3-4-3, которую на на острие атаки возглавит Назарий Русин, а по флангам разместятся Валерий Лучкевич и Никита Кравченко. В воротах разместится Евгений Паст.

Ворскла: Ризнык — Чеснаков, Яворский, Тамм — Пердута, Пуцлин, Скляр, Тилль, Якубу — Кане — Степанюк.

Запасные: Ткаченко, Пешич, Кравчук, Челядин, Вакула, Кушниренко, Луизао.



Днепр-1: Паст — Адамюк, Сваток, Логинов — Лучкевич, Когут, Джурасек, Кравченко — Чуже, Русин, Довбик.

Запасные: Кожокару, Батагов, Ди Франко, Назаренко, Билл, Ярмолюк.



Матч Ворскла — Днепр-1 начнется в 19:30 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.