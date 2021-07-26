Фавориты противостояний

Football.ua и букмекерская компания Favbet продолжают рубрику "фавориты противостояний".

В рамках первого тура украинской Премьер-лиги полтавская Ворскла проведет домашний поединок против днепровского Днепра-1.

Ворскла — Днепр-1

понедельник, 26 июля, 19:30. Ворскла им. А. Бутовского, Полтава. Главный арбитр — Юрий Иванов (Макеевка, Украина). Прямая трансляция на телеканалах Футбол 2.

Широкая программа первого тура УПЛ затронет сразу три календарные недели, поэтому совершенно неудивительно увидеть в трансляционной сетке понедельника потенциально наиболее интригующее противостояние стартового этапа сезона. Для полтавской Ворсклы футбольный сезон начался раньше всех в Украине — команда Юрия Максимова уже успела съездить в Финляндию, где после матча против местного КуПС на искусственном газоне фактически вышла с пустыми руками. Счет 2:2, в условиях отмены "правила выездного гола" с текущего сезона, не означает ровным счетом ничего, так как не дает преимущества ни одной из команд. Кроме, быть может, психологического, так как коллектив Юрия Максимова умудрился пропустить за считанные секунды до финального свистка.

У подопечных Игора Йовичевича подобной роскоши проведения официальных матчей на старте сезона еще не было, так как Днепр-1 в прошлом футбольном году пусть и закончил сезон в достаточно ударном темпе, но слишком многое упустил на старте, поэтому в сторону еврокубков может поглядывать только сейчас. Потенциал у СК к подобному достижению, очевидно, есть, что только подчеркнули матчи конца прошлого сезона. И пусть не все так гладко прошло для команды во время товарищеских матчей при подготовке к сезону (лишь одна победа — над Альянсом, 2:0), однако Днепр-1 все равно считается одной из сильнейших команд страны на данный момент.

Букмекеры считают фаворитом встречи Днепр-1. Так, компания Фаворит предлагает на победу команды Йовичевича коэффициент 2,48. Победа Ворсклы оценена в 2,75, а ничейный результат — 3,44.

Матч Ворскла — Днепр-1 начнется в 19:30 по киевскому времени. Football.ua проведет текстовую трансляцию данной игры.