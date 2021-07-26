Украина

Команды сумели показать восхитительный по уровню напряжения матч уже в первом туре.

Уже первый тур нового сезона украинской Премьер-лиги рискует стать наиболее долгим за весь футбольный год, так как он и без того был растянут на три игровых дня, так еще и перенос матча киевского Динамо против закарпатского Миная продлил его практически до трехнедельного розыгрыша. Полтавская Ворскла и днепровский Днепр-1 на поле стадиона Ворскла им. А. Бутовского как раз и были теми двумя командами, которым предстояло сыграть свой очный поединок в понедельник.

Коллектив Юрия Максимова уже познал на себе тягости ранних поединков в летний сезон отпусков. Пятая команда по итогам прошлого сезона вынуждена защищать честь нашей страны в новосозданном турнире Лига конференций УЕФА, где уже успела съездить в гости к финскому КуПС, вот только привезти хоть насколько-то значимый результат из северной страны не получилось из-за отмены "правила выездного гола" (2:2).

В свою очередь, команда Игора Йовичевича находилась в более выигрышном положении еще в конце прошлого сезона, так как по ходу футбольного года получила наставника, который сразу проникся атмосферой коллектива, заразив своих подопечных желанием играть в яркий футбол. Да, в финальных поединках результаты СК были, мягко говоря, не очень успешными, но уже тогда все понимали, что ставка сделана именно на будущее. Кадровая ротация с усилением и омоложением в межсезонье это лишь подтверждала.

Однако, в начале отчетной игры сказалась именно физическая форма футболистов. Ворскла сразу включилась в борьбу, а вот соперники с этим явно запоздали. В особенности — голкипер Евгений Паст. Да, на седьмой минуте матча его явно заслепило солнце, но ведь и для отражения резкого удара Руслана Степанюка с правого угла штрафной была выбрана заведомо неудачная позиция. Мяч в итоге беззаботно вонзился в свободную дальнюю половину ворот.

Команда Максимова в этом отрезке имела внушительное преимущество на мяче, но вот с завершением у нее были какие-то проблемы, связанные с невозможностью вывода игроков на ближние ударные позиции. А вот издали полтавчане запускали мяч очень даже здорово — Пуцлин на 14-й минуте собирался вонзить мяч в правую девятку, но Паст уже начал приходить в себя к тому моменту.

Полчаса игрового времени понадобилось Днепру-1 для создания голевого момента, но его в привычном для себя стиле запорол Артем Довбик. Нападающий замыкал прострел с правого фланга от Кравченко, находясь фактически перед Ризныком в центре штрафной, но пробил точно в голкипера. Два последовательных ответа от Кане затем показали, что этот момент гостей был лишь случайностью — Паст справился, но Ворскла показала, что первый тайм останется точно за ней.

На самом деле, этот матч был запредельного уровня скоростей, поэтому и летело время достаточно быстро. Для днепрян секундная стрелка ускорилась уже в начале второго тайма, когда Логинов за десяти минут насобирал две желтые за фолы против Скляра и Кане, после чего отправился отдыхать. после чего отправился отдыхать. Но Йовичевичу было все равно на этот неудачный эпизод — он бросает в бой атакующих Ди Франко и Назаренко, после чего, уже через две минуты, Довбик таки забивает свой гол, после явной ошибки Пердуты на своей половине.

Даже в меньшинстве, гости оборотов не собирались сбавлять, вот только к моментам надо было подходить с холодной головой, а не как Александр Сваток. Защитник перемудрил с выносом заброса с правого фланга от соперников за лицевую на 67-й минуте, случайно перебросив собственного голкипера. Шокирующий эпизод, которого могло и не быть — офсайд при построении атаки хозяевами поля арбитры благополучно упустили, а VAR работал, но только в офлайн-режиме.

И если бы Ворскла при такой игре не допускала расхлябанности в обороне, то на максимум очков точно могла бы рассчитывать. А так, Ризнык на 72-й минуте сделал неудачный вынос в центр поля, соперники перехватили, мяч был доставлен к Назаренко, а тот чудом успел протолкнуть его на выходившего из офсайда Довбика, после чего Артем пробил под голкипером. После этого эпизода, игры уже как таковой не было, а команды попросту начали рубиться за каждый мяч, в результате чего Йовичевич занервничал, после очередного ляпа своих футболистов в обороне, и отправился досматривать игру на трибуны. Без тренера на скамье, команда рисковала пропустить, но Удача была на ее стороне. Топ-матч тура, без преувеличений!

В следующем туре полтавская Ворскла сыграет очередной домашний матч — против львовского Руха, а днепровский Днепр-1 на выезде сразится против одесского Черноморца.



Ворскла — Днепр-1 2:2

Голы: Степанюк, 7, Сваток, 67 (авт.) — Довбик, 59, 72.



Ворскла: Ризнык — Чеснаков (Пешич, 66), Яворский, Тамм — Пердута, Пуцлин, Тилль (Челядин, 60), Якубу (Кравчук, 81) — Скляр, Степанюк (Вакула, 61), Кане (Луизао, 61).



Днепр-1: Паст — Адамюк, Сваток, Логинов — Кравченко, Когут (Ди Франко, 57), Джурасек, Лучкевич (Батагов, 76) — Русин (Назаренко, 61), Довбик, Чуже.



Предупреждения: Яворский, Челядин — Логинов, Когут, Назаренко



На 56-й минуте был удален Сергей Логинов (Днепр-1) (второе предупреждение).