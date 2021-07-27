Состоялась жеребьевка первого предварительного этапа Кубка-2021/22.
Фото УАФ
27 июля 2021, 12:55
Во вторник, 27 июля, в Доме футбола прошла жеребьевка первого предварительного этапа розыгрыша Кубка Украины.
Имена своих соперников узнали 8 команд Второй лиги и две лучшие (согласно рейтингу) команды аматорской лиги прошлого сезона.
Церемонию жеребьевки провели первый вице-президент УАФ Олег Протасов и знаменитый украинский гимнаст Олег Верняев.
Карпаты Львов — Академия футбола ФК Киев
Феникс (Пидмонастыр, Львовская область) – МФА (Мукачево)
Левый Берег (Киев) — СК Полтава
Скорук (Токмаковка) — ФК Тростянец (Сумская область)
Олимпия (Савинцы, Полтавская область) — Любомир (Ставище)
Матчи состоятся 4 августа 2021 года (базовая дата).
На втором этапе к пяти победителям первого раунда присоединятся 39 команд Первой и Второй лиг. Базовый день второго этапа — 18 августа 2021 года.