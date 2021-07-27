Украина

Состоялась жеребьевка первого предварительного этапа Кубка-2021/22.

Во вторник, 27 июля, в Доме футбола прошла жеребьевка первого предварительного этапа розыгрыша Кубка Украины.

Имена своих соперников узнали 8 команд Второй лиги и две лучшие (согласно рейтингу) команды аматорской лиги прошлого сезона.

Церемонию жеребьевки провели первый вице-президент УАФ Олег Протасов и знаменитый украинский гимнаст Олег Верняев.

Карпаты Львов — Академия футбола ФК Киев

Феникс (Пидмонастыр, Львовская область) – МФА (Мукачево)

Левый Берег (Киев) — СК Полтава

Скорук (Токмаковка) — ФК Тростянец (Сумская область)

Олимпия (Савинцы, Полтавская область) — Любомир (Ставище)

Матчи состоятся 4 августа 2021 года (базовая дата).

На втором этапе к пяти победителям первого раунда присоединятся 39 команд Первой и Второй лиг. Базовый день второго этапа — 18 августа 2021 года.