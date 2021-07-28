Украина

Football.ua разобрался в том, что было не так в наиболее яркой игре нового сезона УПЛ на данный момент.

Программу первого тура УПЛ завершал его центральный матч. В очном противостоянии сошлись амбициозные претенденты на представительство Украины в еврокубках — Ворскла и Днепр-1.

В принципе, результат матча (2:2) вполне соответствует происходящему на поле. При определенных обстоятельствах, обе команды вправе были рассчитывать на победу. Учитывая удаление в составе гостей, они могут быть довольны набранным на выезде очком. Хозяева, напротив, воспринимают эту ничью, как потерю двух очков.

По драматизму и закрученному сценарию матч полностью оправдал даже самые высокие ожидания общественности, но, по качеству игры, к обеим командам есть большие вопросы. Слишком много грубых тактических и индивидуальных ошибок совершили коллективы, которые, наряду с Зарей, являются главными претендентами на бронзовые медали чемпионата. При всем уважении к кандидатам на роль третьей силы, на их фоне позиции прогрессирующих Динамо и Шахтера выглядят незыблемыми.

На очень низком уровне было и судейство. Грубые ошибки бригады Юрия Иванова оказали серьезное влияние на ход и результат матча. По одному голу команды забили из положения вне игры, да и удаление капитана Днепра-1 Сергея Логинова выглядело абсурдным. Вообще, арбитр нередко велся на симуляции игроков. Отсутствие системы VAR явно не пошло на пользу этому яркому матчу.

Ворскла — Днепр-1 — 2:2 (1:0)

Голы: Степанюк, 7, Сваток, 67 (авт.) — Довбик, 59, 72.

Ворскла: Ризнык — Чеснаков (Пешич, 66), Яворский, Тамм — Пердута, Пуцлин, Тилль (Челядин, 60), Якубу (Кравчук, 81) — Скляр, Степанюк (Вакула, 61), Кане (Луизао, 61).

Днепр-1: Паст — Адамюк, Сваток, Логинов — Кравченко, Когут (Ди Франко, 57), Джурасек, Лучкевич (Батагов, 76) — Русин (Назаренко, 61), Довбик, Чуже.

Предупреждения: Яворский, Челядин — Логинов, Когут, Назаренко

Удаления: Логинов 56 (второе предупреждение); Йовичевич 87 (неспортивное поведение).

Постараемся разобрать основные тактические нюансы противостояния. Обе команды начали матч по схемам с тремя центральными защитниками — 3-4-2-1. Если для хозяев поля уже давно это базовая структура, то Днепр-1 в прошлом сезоне лишь в нескольких матчах пробовал действовать с подобной формацией. К тому же, серьезных изменений претерпел кадровый потенциал обеих команд. Ворскла полноценно заменила ушедших Альюна и Кулача.

Центр обороны был усилен экс-защитником Александрии и Шахтера — Валерием Бондаренко, а также опытным Йоонасом Таммом из Десны. Также из Шахтера на правах аренды в Полтаву перешел Вакула и был подписан неплохо проявивший себя в чемпионате Казахстана форвард с украинским паспортом — Эссеола.

Если Ворскла достаточно успешно залатала дыры перед сезоном, то у Днепра-1 на данном этапе соотношение ушедших и пришедших пока выглядит неоднозначно. Завершилась аренда у динамовцев — Булецы и Дубинчака (Владислав, возможно, еще вернется), ушли Цуриков, Лукас Тейлор и Дуглас. Успехом Днепра-1 можно считать продления аренд Игнатенко и хорвата Чуже, подписание полноценного контракта с Пихаленком.

На правах аренды ряды команды Йовичевича пополнили киевские и загребские динамовцы Назарий Русин, Никита Кравченко и Невен Джурасек соответственно. Усилена была вратарская позиция. Из Десны пришел Евгений Паст. Также был подписан румынский вратарь Кожокару. Сарнавский отправлен в аренду, в Кривбасс.

Бросилась в глаза короткая скамейка запасных Днепра-1. В заявке на матч было всего семнадцать футболистов. Особого выбора для внесения коррективов по ходу матча у Игора Йовичевича не было, особенно, учитывая последующее удаление Логинова.

Нужно отметить, что у хозяев в стартовом составе из новичков вышел Тамм, а Скляр сыграл не на своей привычной позиции в центре поля, а на позиции правого вингера. У гостей из новичков с первых минут вышли Тамм, Кравченко, Джурасек, Лучкевич и Русин. Неосновная модель игры и наличие в составе сразу пяти новых футболистов негативно сказались на уровне взаимодействий гостей в первой половине первого тайма. Этот отрезок был явно за Ворсклой.

За свою активность хозяева поля были вознаграждены шальным голом в исполнении Степанюка. Здесь, как и в случае со вторым голом Ворсклы, взятию ворот поспособствовала грубейшая индивидуальная ошибка.

Во-первых, нападающему полтавчан никто не мешал пробить по воротам. Но, это не может быть оправданием вратарю Днепра-1. Опытный вратарь непонятно почему, слишком сместился к ближней штанге, открыв большую часть площади ворот, а мяч был закручен по уходящей от голкипера траектории. Велика вероятность, что Пасту в первом тайме мешало солнце. Был еще один эпизод, в котором он едва не пропустил в свой угол после удара Пуцлина из-за штрафной.

По ходу первого тайма Йовичевич неоднократно разговаривал по телефону. Скорее всего, с аналитиком, который находился на трибунах.

После одной из бесед главный тренер Днепра-1 у бровки в устной форме попытался внести коррективы в действия своей команды. Следует признать, коммуникация возымела положительный эффект. Гости выровняли игру и постепенно перешли к угрозам ворот Ризныка.

На скриншоте выше — эпизод с выходом в самую опасную атаку гостей в первом тайме. Довбик быстро отдал на ход Кравченко в полуфланг, тот прострелил в штрафную и тот же Добвик завершал эпизод. Нападающий Днепра-1 не сумел переиграть Ризныка, который уже давно громко стучится в сборную.

Команда Йовичевича стала прорывать оборону хозяев быстрыми вертикальными атаками с использованием свободного пространства между линиями полтавчан и последующим вскрытием обороны через зоны в полупространствах, которые не всегда успевали закрывать латерали, особенно — Якубу.

Гости неплохо прессинговали. Они давали сопернику возможность разыгрывать мяч у своих ворот. Давление начиналось при продвижении Ворсклой мяча во вторую треть поля. В большинстве случаев, все завершалось длинной передачей полтавчан вперед. В начале второго тайма, проактивные методы днепрян сработали.

Это тот самый момент с прессингом гостей на фланге, который привел к первому голу Довбика. Удивительно, что команда, которая две с половиной минуты назад осталась в меньшинстве, так высоко и смело прессинговала. Но, еще удивительнее то, как безалаберно действовала Ворскла. На фланге, в своей трети поля они допускают соотношение сил 3 в 3. При этом, самый опасный в составе команды соперника футболист — совершенно свободный. То есть, играя в большинстве, Ворскла допускает численный перевес соперника на своей трети поля. Практически в зоне мяча.

Яворский и Тамм должны были гораздо раньше сместиться направо и закрыть, прежде всего, Довбика. Вместо этого они просто оставались в своих непосредственных зонах ответственности. Яворский среагировал поздно, еще и выбросился на оппонента. В итоге, нападающий убрал мяч под себя и точным ударом в нижний дальний угол ворот сравнял счет.

В равных составах у гостей была интересная структура прессинга, но высокие позиции тройки нападающих Ворсклы заставляли латералей Днепра-1 садиться в линию обороны. При этом часто свободными оставались их коллеги из Ворсклы — Якубу и Пердута. Именно через них старались развивать атаки хозяева поля, когда сталкивались с давлением соперника на своей половине поля.

Обе команды способны эффективно исполнять забросы за спины защитникам. Вероятно, именно поэтому структура игры в позиционной атаке с обеих сторон не отличалась вертикальной компактностью. Прессинг-действия создавали условия для часто возникающих переходных фаз игры. Наличие свободных зон между условными линиями и было основной причиной такой богатой на моменты и события игры. Тем более, обе команды впереди действовали максимально вертикально.

В меньшинстве, Днепр-1 старался не прижиматься к своим воротам, перейдя на структуру 4-4-1 с Довбиком впереди. Но постепенно, численное превосходство Ворсклы начало сказываться. Одна из атак хозяев завершилась курьезным автоголом Сватка. Кстати, полтавчане также перешли на схему с двумя центрбеками. Находясь в большинстве, оставлять сзади троих защитников с одним Довбиком было бы крайне не разумно.

Команде Йовичевича откровенно не везло в этом матче. Об абсурдности второй желтой карточки Логинову мы упоминали. Да и оба гола в ворота Паста были забиты после глупейших ошибок, которые не свойственны достаточно опытным футболистам.

Удаление Логинова было не единственной грубой ошибкой арбитров. Последующие оба гола были забиты после незафиксированных очевидных офсайдах. Жаль, что на таких важных, лобовых матчах нет системы видеоповторов. Трудно понять, почему у нас до сих пор нет технической возможности задействовать систему на всех матчах чемпионата, и мы снова начинаем сезон с режима offline. Помнится, президент УАФ полтора года назад торжественно обещал общественности, что через год система будет работать на всех играх Премьер-лиги.

После матча главный тренер Днепра-1 Игор Йовичевич выразил удовлетворение игрой своей команды: "Думаю, что результат закономерен. Мы дважды отыгрались в меньшинстве — не знаю, когда такое здесь случалось последний раз. Это доказательство характера команды и могу только поздравить ее за эти усилия, за храбрость. Так прессинговать в меньшинстве! Я просто кайфовал!

Верил до конца в победу, и жаль, что не забил Назаренко. Но, в то же время, и Паст нас выручил. Поэтому, в общем, закономерный результат в тяжелом матче. Ворскла показала, что является еврокомандой, и если мы стремимся к тому месту, должны приезжать сюда с авторитетом и побеждать с храбростью и смелостью.

В первые 25–30 минут мы чувствовали не сыгранность, волнение первого матча. Но потом выровняли игру, взяли мяч под контроль. Во втором тайме и гол, и удаление заставили быть нас еще храбрее. Взяли матч под контроль: контролировали и пространство без мяча, и воспользовались своими моментами.

Обожаю эту команду! Знаю, что будем расти. Чемпионат — это марафон. Золотое очко, которое мы взяли в Полтаве, может быть вроде победы, если одолеем в следующем туре Черноморец".

В свою очередь, наставник Ворсклы Юрий Максимов не стал общаться с журналистами. Его помощник Виктор Ульяницкий поблагодарил болельщиков за поддержку и отметил низкий уровень реализации моментов: "Такая игра замечательная для болельщиков, но не для тренеров, потому что на скамейке от подобного можно сойти с ума. Днепр-1 использовал свой минимум моментов, мы же не использовали солидное количество своих. Будем работать над этим.

К игре с днепрянами подходили через призму игры в Лиге конференций. Дали нашим лидерам сыграть не полный матч, счет 2:2 — закономерный. Футбол вообще строится на ошибках. Сейчас стоит поблагодарить болельщиков, которые гнали нас вперед. Горели желанием победить, чего-то не хватило".

Даже учитывая, что Ворскла в некоторой степени форсировала подготовку к старту в квалификации Лиги конференций, на данном этапе команда выглядит сыро. Если в атакующих действиях дела обстоят неплохо, то с обороной у полтавчан имеются большие проблемы. Касательно Днепра-1, команда Йовичевича проиграла первую треть матча, но впоследствии разыгралась и даже в меньшинстве имела хорошие возможности увезти из Полтавы максимальное количество очков.

Чувствуется запас прочности. На мой взгляд, днепряне будут прибавлять и в этом сезоне они обязаны вклиниться в борьбу за места в еврокубках. Хотя, конечно на потенциал команды могут повлиять кадровые вопросы. Наверняка непросто будет удержать в клубе Довбика. Да и скамейка запасных на дистанции имеет важное значение.

Свой следующий матч Ворскла проведет в четверг, 29 июля. В рамках второго раунда квалификации третьего по значимости еврокубка команда Максимова проведет ответный матч с финским КуПС. Днепр-1 в субботу на своем поле постарается оформить первую победу в сезоне, в противостоянии с новичком Премьер-лиги — Черноморцем.