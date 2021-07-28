Украина

Защитник "бело-синих" Владислав Дубинчак в этом сезоне будет выступать за СК Днепр-1.

Киевское Динамо объявило об уходе украинского защитника Владислава Дубинчака в аренду в Днепр-1. Об этом сообщает пресс-служба "бело-синих".

Сообщается, что защитник проведет в команде Игоря Йовичевича один сезон — именно настолько рассчитано арендное соглашение между клубами.

Официальных данных о финансовой составляющей перехода — нет.

В прошлом сезоне Дубинчак также выступал за Днепр-1 на правах аренды. Защитник провел 25 матчей в прошлом сезоне в составе днепровской команды.