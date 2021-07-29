Украина

Столичный коллектив отметил продление контракта с техническим спонсором двумя новыми комплектами.

Действующий чемпион Украины, киевское Динамо, вместе со своим техническим спонсором New Balance презентовали два новых комплекта (домашний и выездной) формы на уже начавшийся сезон.

Тем самым, клуб и производитель спортивной одежды отметили факт продления соглашения между собой еще на три сезона, включая сезон-2021/22.

Главным мотивом, которым вдохновлялись дизайнеры при создании данной экипировки, была современная интерпретация спортивной одежды образца 90-х годов, в котором всегда находилось место разнообразным принтам и яркой цветовой гамме.

Отдельно отмечается также и тот факт, что новосозданные комплекты — это дань уважения победам клуба в последнем десятилетии XX века.

Домашняя форма представляет собой футболку в бело-голубых тонах, имеющую при этом круглый вырез.

На передней части футболки располагаются уже привычный для болельщиков набор атрибутов: логотипы клуба и технического спонсора, а также изображение Государственного флага Украины.

На тыльной стороне футболку, у изголовья, будет размещена надпись: "Київ — це ми", которая символизирует единство команды и города.

Шорты в домашнем комплекте, равно как и гетры, выполнены на белой основе, однако нижняя часть комплекта также имеет дополнительные полосы темно-синего и лазурного цветов, а также надпись FCDK.

Выездной комплект в дизайне узора полностью повторяет домашний, однако выполнен в комбинации темно-синего и светло-синего цветов. Шорты и гетры в данном комплекте также повторяют основной цвет футболки, но вставки на гетрах уже лазурные и белые.

Свою оценку новым комплектам уже успел дать капитан команды Сергей Сидорчук: "Для нас всегда большая честь представлять Динамо Киев, и этот момент становится еще более особенным, когда презентуются подобные комплекты формы с отличным дизайном.

С нетерпением жду реакции болельщиков, когда мы выйдем на поле в новой игровой форме", — подытожил футболист.

Первым матчем, в котором киевское Динамо сыграет в новой форме, станет домашняя игра столичного клуба против ровенского Вереса, которая состоится уже 1 августа. Начало в 19:30.