Украина

Предлагаем вашему вниманию составы команд на матч Лиги конференций.

В рамках ответного поединка второго раунда квалификации Лиги конференций УЕФА полтавская Ворскла проведет домашний поединок против финского КуПС.

Юрий Максимов доверил место в стартовом составе защитнику Тамму, тогда как опытный Яворский остался в запасе.

Ворскла: Ризнык — Пердута, Чеснаков, Тамм, Бондаренко, Якубу — Скляр, Пуцлин — Тилль, Кане — Степанюк

Запасные: Ткаченко, Исенко, Луизао, Пешич, Яворский, Кравчук, Челядин, Эсеола, Кушниренко, Вакула

КуПС: Крейдл — Каррилло, Тойвомаки,Томас, Хамалайнен — Узочокву, Попович, Себбан, Аджей-Боатенг, - Удо, Икауниекс

Запасные: Риссанен, Ниба, Ранхель, Юрю, Ярвинен, Хейнонен, Ниссила, Хаарала, Видьеског

Матч Ворскла — КуПС начнется в 19:00 по киевскому времени. Football.ua проведет текстовую трансляцию данной игры.