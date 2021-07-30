Украина

Стала известна заявка киевского Динамо на новый сезон УПЛ.

Киевское Динамо заявило 25 футболистов на новый сезон внутреннего первенства, сообщает официальный сайт УПЛ.

Наставник киевлян Мирча Луческу определился с именами и количеством футболистов, которые помогут "бело-синим" в новом сезоне УПЛ.

Примечательно, что в заявке нашлось место и четверым новичкам: Владиславу Кулачу, Илье Шкурину, Эрику Рамиресу и Денису Антюху.

Заявка Динамо. Список А:

Вратари: Георгий Бущан, Денис Бойко.

Защитники: Денис Попов, Никита Бурда, Виталий Миколенко, Александр Тымчик, Томаш Кендзера.

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Беньямин Вербич, Владимир Шепелев, Николай Шапаренко, Жерсон Родригеш, Карлос де Пена, Виктор Цыганков, Богдан Леднев, Александр Андриевский, Денис Гармаш, Александр Караваев, Виталий Буяльский, Сидклей.

Нападающие: Эрик Рамирес, Владислав Кулач, Артем Беседин, Илья Шкурин, Денис Антюх.

Отметим, что в списке B заявлены вратарь Руслан Нещерет, защитники Илья Забарный и Александр Сирота, полузащитник Назар Волошин и нападающий Владислав Супряга.

Напомним, Динамо начнет свои выступления в УПЛ матчем против Вереса из Ровно. Игра запланирована на 1 августа.