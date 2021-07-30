Стали известны стартовые составы команд для поединка 2-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют ковалевский Колос и харьковский Металлист 1925.
Матия Ром, фото ФК Колос Ковалевка
30 июля 2021, 20:24
Пятничная программа второго тура украинской Премьер-лиги продолжится матчем в Ковалевке между местным Колосом и харьковским Металлист 1925.
Руслан Костышин, после ничьей против ровенского Вереса (0:0), совершил полную ротацию своей линии обороны, в рамках которой игровое время было предоставлено новичкам Матиа Рому и Тарасу Сакиву. Также, дебютирует в этой игре в стартовом составе Колоса и Анатолий Нуриев, а место на острие атаки вернулось к Владимиру Лысенко.
От Валерия Кривенцова, на фоне победы над львовским Рухом (2:1), мы увидели появление на позиции центрального форварда с первых минут Фабиньо, который заменил серьезно травмированного Пономаря.
Колос: Волынец — Ром, Гавриш, Петров, Сакив — Милько, Богданов — Чурко, Нуриев, Костышин — Лысенко.
Запасные: Маханьков, Павловец, Новак, Золотов, Задоя, Ильин, Кариока, Данфа, Ситчинава.
Запасные: Шелихов, Ермаков, Ченбай, Квакич, Ременюк, Протасов, Дмитренко, Задерака, Блажко.
Металлист 1925: Сидоренко — Жичиков, Ткачук, Шершень, Западня — Голодюк, Габелок, Крыськив — Савин, Фабиньо, Батюшин.
Матч Колос — Металлист 1925 начнется в 21:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией
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