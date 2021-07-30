Украина

Подопечные Роберто Де Дзерби добыли вторую победу на старте благодаря трем голам в заключительной фазе встречи на Арене Львов.

В своем первом матче в новом сезоне украинской Премьер-лиги донецкий Шахтер показал достаточно много из изученного за короткий период работы итальянского наставника Роберто Де Дзерби, благодаря чему и справился с петровским Ингульцом (2:1). "Горняки" все еще не стартовали в еврокубковой квалификации, однако это им предстоит это сделать уже в скором времени, поэтому недельная пауза перед гостевым матчем ПФК Львов послужила для "оранжево-черных" лишней возможностью как следует подготовиться к новым вызовам.

Что же касается подопечных Анатолия Бессмертного, то их стартовая игра против Мариуполя, которая также проходила на Арене Львов, оставила двоякое впечатление. Было заметно, что "золотые львы" в достаточно хороших кондициях подошли к сезону, однако ошибка на старте поединка серьезно помешала им в дальнейшем зацепиться за победу (1:1). При этом, перед львовским коллективом стояла достаточно амбициозная задача — он был одним из последних, кому удавалось обыграть команду тогда еще Луиша Каштру.

Сам же отчетный поединок начинался с крайне неуверенной игры дончан на своей половине поля: новичок Марлон ошибся при передаче, после чего Эрнест сумел пробить лишь в сторону от дальней штанги в стихийно возникшей ситуации. Свой момент Львов упустил, поэтому в дальнейшем был вынужден мириться с ролью исключительно второго номера, играя при этом против соперника, который сразу смог понять цену возможной ошибки. Но вот уж слишком был прагматичным Шахтер, поэтому как таковых голевых моментов практически не создавал.

В отличии от матча первого тура, игра дончан была недостаточно интенсивной, хотя от этого совершенно не страдал процент владения мячом. Всякая атака "горняков" уводила мяч на фланги, откуда либо защитники, либо полузащитники старались найти Траоре, задачей которого было сбрасывать мячи на набегавших партнеров. Форвард со своей ролью справлялся достаточно качественно, поэтому кое-какие моменты у Шахтера в первой половине все-таки были. Вот только игра на линии от Костика вопросов не вызывала, поэтому дончане так и были вынуждены уходить на перерыв при полном доминировании на поле, но без какого-либо тому подтверждения на табло.

Примечательно, что "оранжево-черные" уже на старте второго тайма чуть с разбегу не прыгнули на те же самые грабли, которые забыли убрать с поля в начале первой половины. Трубину пришлось реагировать на тяжелый удар слету из центра штрафной в исполнении Шины, и лишь благодаря голкиперу Шахтер обошелся легким испугом в этой ситуации. Равно как и на 70-й минуте, когда Ренан забыл пробить по воротам, предварительно убежав от защитников под заброс из глубины.

Форвард Львова своим моментом словно помог завести как следует группу футболистов соперников, которую Де Дзерби успел до этого бросить в бой. Марлос выступил на первых порах в качестве вожака стаи, и именно его подача с правого угла штрафной на 73-й минуты доставила мяч на дальнюю штангу на голову Траоре, что позволило гостям открыть счет. Тренерский штаб незадолго еще и добавил в игру Педриньо и Майкона, что позволило Шахтеру стабилизировать центральную ось, а также добавить остроты в атаке.

Как итог, еще два мяча побывали в сетке ворот Костика за последние десять минут игрового времени. Исмаили в контратаке, которую на левый фланг разогнал Педриньо, отличился голевым прострелом на Дентиньо, а затем и сам "летний" новичок дончан отличился своим дебютным голом в УПЛ, замкнув отскок от прострела Додо от лицевой на правом фланге уже в компенсированное время. Счет достаточно крупный, но большую часть поединка к такому не было предпосылок.

В следующем туре ПФК Львов сыграет гостевой матч против полтавской Ворсклы, а донецкий Шахтер проведет домашнюю игру против Александрии, но перед этим, в середине недели, съездит на первый матч против бельгийского Генка.ПФК Львов —0:3Траоре, 73, Дентиньо, 85, Педриньо, 90+4Костик — Бусько, Романчук (Крушинский, 77), Махмутович, Якимец — Брикнер (Хамелюк, 83) — Шина (Зозуля, 83), Политыло (Ренан, 68), Чиряк, Эрнест — Ныч (Альваро, 67).Трубин — Додо, Марлон, Матвиенко, Корниенко (Исмаили, 64) — Маркос Антонио, Степаненко — Тете (Марлос, 65), Алан Патрик (Педриньо, 72), Соломон — Траоре (Дентиньо, 84).Предупреждения: Эрнест, Ныч, Бусько — Тете, Корниенко, Траоре.