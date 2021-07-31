Украина

Football.ua предлагает вашему вниманию анонс матча второго тура чемпионата Украины.

В рамках второго тура украинской Премьер-лиги закарпатский Минай, который заменил в "элите" снявшийся с соревнования донецкий Олимпик, ожидает встреча с Александрией. Поединок пройдет в Ужгороде, на стадионе Авангард.

Минай — Александрия

Суббота, 31 июля, 17:00. Авангард, Ужгород. Арбитр — Виталий Романов (Днепр). Трансляция на телеканале Футбол 2.

Когда Минай вылетел из УПЛ по итогам прошлого сезона, заняв последнее место в турнирной таблице, украинские любители футбола думали, что прощаются с закарпатским клубом навсегда. Причиной стал скандал перед матчем последнего тура против донецкого Шахтера. Футболисты Миная отказались выходить не то что на поле стадиона, но даже на разминку. Причина — подозрительные изменения коэффициентов в БК на определенные события с большим количеством забитых Шахтером голов.

Очевидно, что бренд Минай, который и без того начал существовать только в 2015 году, потерпел невероятные репутационные потери в украинском футболе. Хватило этих потерь ровно до того момента, как снявшемуся с УПЛ донецкому Олимпику потребовалась замена в, напомним, расширенном с этого сезона чемпионате. Так Минай и вернулся в УПЛ, получив шанс начать все с чистого листа: вернулся Василий Кобин на пост главного тренера, сменился спортивный директор, а в команду начали подписывать большое количество новичков, среди которых главная звезда — Евгений Селезнев, мечтающий о рекорде лучшего бомбардира в истории УПЛ.

Соперником же закарпатского клуба станет Александрия, столкнувшаяся с непростым периодом в своей истории. Так, Владимир Шаран больше не является главным тренером александрийцев, команду покинули все ключевые игроки, а на их место пришли новые, среди которых ярко выделяются подписания аргентинского Клаудио Спинелли из Дженоа и небезызвестного Сергея Рыбалка из Сивасспора.

Неутешительных прогнозов в сторону Александрии накануне сезона было довольно много. Во-первых, совершенно новая команда, от которой не знаешь чего ожидать, да и процесс построения игры требует времени. Но, в первом туре, подопечные Юрия Гура удивили как минимум итоговым результатом, набрав три очка с "бронзовым" призером, луганской Зарей, благодаря единственному голу Калюжного в первом тайме. И поскольку Минай — еще более новая команда по составу, чем Александрия, то на бумаге у александрийцев есть все шансы одержать вторую победу подряд.

По версии букмекеров, фаворитом предстоящего противостояния являются подопечные Юрия Гура. Так, на победу Александрии предлагается коэффициент 1,83, тогда как потенциальный успех Миная оценивается показателем 4,20. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 3,70.

Интересные факты от УПЛ



- Александрия может забить 300-й гол в УПЛ (еще 3 мяча).

- Первая победа Миная в УПЛ — над Александрией

- Безничейная серия Александрии в УПЛ продолжается 10 игр (3 победы и 7 поражений). До повтория. клубного рекорда остался один матч.

- Александрия может одержать 30-ю гостевую победу в УПЛ, если обыграет Минай.

- Владимир Одарюк проведет 50-й матч в УПЛ, если появится на поле.