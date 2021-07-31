Украина

Наставник харьковского Металлиста 1925 Валерий Кривенцов похвалил своих подопечных за игру против Колоса.

Металлист-1925 минимально уступил Колосу (0:1) в матче второго тура УПЛ, пропустив гол в концовке второго тайма.

Наставник харьковчан Валерий Кривенцов подвел итоги поединка, позитивно отозвавшись об игре своей команды. Специалист также заявил, что доволен игрой своих футболистов против команд, которые представляют Украину на международной арене.

"Игра получилась очень интересной. На мой взгляд, наше преимущество мы не смогли конвертировать в победу, потому что моменты у нас были. Команда на протяжении всей игры выглядела очень целостно. Мы много комбинировали, можно сказать, что вели игру. Опять же, это все на мой взгляд. Перед пропущенным голом у нас был хороший момент, когда мы втроем выбежали против двух защитников, но не распорядились мячом, как следует. За такое в футболе наказывают. Пропустили гол, попытались изменить ход поединка, но не получилось. Однако команду я хочу поздравить с хорошей игрой. Пожалуй, сегодня именно тот случай, когда проиграли, но я горжусь нашей командой.

Волнения нет. Уже первый тур сыграли, посмотрели, что мы можем со всеми играть. Опять же, я считаю, что сегодня на фоне команды, которая представляет нашу страну в еврокубках мы выглядели очень-очень хорошо", — приводит слова Кривенцова пресс-служба Металлиста 1925.

Вашему вниманию видео гола и обзор матча Колос — Металлист 1925.