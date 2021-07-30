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Колос — Металлист 1925 1:0
Гол: Костышин, 72

Колос: Волынец — Ром, Гавриш, Петров, Сакив — Милько, Богданов (Задоя, 81) — Чурко (Ильин, 71), Нуриев (Диего Кариока, 64), Костышин (Данфа, 81) — Лысенко (Ситчинава, 71).

Металлист 1925: Сидоренко — Жичиков, Ткачук, Шершень, Западня — Голодюк (Ермаков, 90), Габелок, Крыськив — Савин (Протасов, 59), Фабиньо (Ременюк, 78), Батюшин (Дмитренко, 78).

Предупреждения: Костышин, Диего Кариока, Данфа, Ситчинава — Ткачук.