Украина
30 июля 2021, 22:56
Колос минимально обыграл Металлист 1925
Подопечные Руслана Костышина со второй попытки обыграли одного из новичков УПЛ.
Колос — Металлист 1925, фото ФК Металлист 1925
30 июля 2021, 22:56
Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.
Колос — Металлист 1925 1:0
Гол: Костышин, 72
Колос: Волынец — Ром, Гавриш, Петров, Сакив — Милько, Богданов (Задоя, 81) — Чурко (Ильин, 71), Нуриев (Диего Кариока, 64), Костышин (Данфа, 81) — Лысенко (Ситчинава, 71).
Металлист 1925: Сидоренко — Жичиков, Ткачук, Шершень, Западня — Голодюк (Ермаков, 90), Габелок, Крыськив — Савин (Протасов, 59), Фабиньо (Ременюк, 78), Батюшин (Дмитренко, 78).
Предупреждения: Костышин, Диего Кариока, Данфа, Ситчинава — Ткачук.