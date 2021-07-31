Украина

Клубы ведут борьбу за левого фулбека Бенфики.

Левый защитник Бенфики Алекс Гримальдо в летнее трансферное окно может сменить клубную прописку, при этом к испанцу проявляет интерес донецкий Шахтер. Об этом сообщает A Bola.

По информации источника, "горняки" ведут борьбу за подписание 25-летнего фулбека, однако украинскому клубу пока не удается удовлетворить финансовые требования Бенфики. На этой неделе Шахтер сделал официальное предложение, но оно было отклонено.

Помимо донецкой команды, Гримальдо является целью римского Лацио, но именно требуемые 20 миллионов евро могут стать причиной для заключения сделки.

В прошлом сезоне Алехандро Гримальдо провел за Бенфику 43 поединка во всех турнирах, в которых он отдал 2 ассиста и забил 10 голов.

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