Украина
31 июля 2021, 18:59
Минай вновь выиграл первый домашний матч сезона у Александрии
Команда Василия Кобина забила единственный гол в матче на последней минуте основного времени.
Минай — Александрия, фото ФК Минай
31 июля 2021, 18:59
Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.
Минай — Александрия 1:0
Гол: Вишневский, 90.
Минай: Кучер — Багайоко, Лиховидько, Векляк, Горин, Кныш (Гончар, 58) — Кулиев, Петрусенко, Хахлев (Месхи, 70) — Селезнев (Ахмедзаде, 69), Билоног (Вишневский, 78).
Александрия: Билык — Мирошниченко, Бабогло, Дубра, Цуриков — Калюжный (Дрышлюк, 64), Демченко, Ковалец (Новиков, 84) — Шастал (Одарюк, 46), Устименко (Спинелли, 46), Третьяков (Кожушко, 71).
Предупреждения: Петрусенко, Селезнев, Багайоко — Шастал, Третьяков, Бабогло, Одарюк.