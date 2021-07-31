Украина

18-летний украинец отправился за игровой практикой в стан "азовцев".

Мариуполь на своем официальном сайте объявил о том, что центральный защитник Шахтера Марк Мампасси продолжит выступать за их команду.

18-летний украинец следующий сезон проведет в стане "азовцев" на правах арендного соглашения.

Напомним, во второй половине минувшей кампании Марк Мампасси уже защищал цвета Мариуполя.

На счету украинского центрбека 6 поединков в украинской Премьер-лиги за "азовцев".

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