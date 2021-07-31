В поединке второго тура украинской Премьер-лиги одесский Черноморец сошелся в противостоянии с Днепром-1.

Подопечные Игора Йовичевича отправили в ворота соперника три безответных мяча и нанесли ему второе разгромное поражение подряд.

Украшение поединка — невероятный гол в исполнении Адамюка ударом ножницами. 

Обзор матча:

Черноморец — Днепр-1 0:3
Голы: Пихаленок, 40, Дубко, 51 (авт.), Адамюк, 62

Черноморец: Кучерук — Скорко (Долгов, 46), Михайленко, Дубко, Кузык — С. Кравченко (Вачиберадзе, 70), Кадири — Брагару, Авагимян (Бугай, 46), Штогрин — Ванат (Исаенко, 46).

Днепр-1: Паст — Н. Кравченко, Адамюк, Сваток, Дубинчак — Пихаленок (Ярмолюк, 68), Ди Франко (Когут, 63) — Назаренко (Русин, 63), Джурасек (Игнатенко, 68), Чуже (Билл, 83) — Довбик.

Предупреждения: Дубко, С. Кравченко — Джурасек.