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Football.ua анонсирует противостояние Мариуполя и Десны во втором туре УПЛ.

Мариуполь на своем поле примет Десну, которая после первого тура возглавляла турнирную таблицу. "Азовцы" постараются на своем поле разжиться очками, а вот Десна наверняка не против продлить свое пребывание на первой строчке.

Мариуполь – Десна

Воскресенье, 1 августа, 17:00. Стадион имени Бойко, Мариуполь. Ярослав Козык – главный арбитр встречи. Трансляция на телеканале Футбол 1.

В первом туре УПЛ команды добились разных результатов. Мариуполь на выезде разошелся миром со Львовом, а вот Десна хорошенько покуражилась в матче против одесского Черноморца, выиграв 3:0. Но не стоит сразу же Десну записывать в фавориты после такой игры и такого результата. Все-таки одесситы на старте сезона выглядят одной из самых слабых команд, а потому делать далекоидущие выводы по готовности команды Александра Рябоконя не будем.

Вот как раз матч с Мариуполем и покажет, сумеет ли Десна продолжить свое победное шествие и продемонстрирует ли амбиции побороться за еврокубки в этом сезоне.

Команда Остапа Маркевича преимущественно состоит из молодых игроков Шахтера и большого выбора у главного тренера нет, потому кардинальных изменений в составе в сравнении с первым туром ждать не стоит.

Достаточно непростой матч для прогнозов, букмекеры считают Десну фаворитом и, наверное, все же по делу. Несмотря на все проблемы в составе черниговской команды, их кадровый потенциал выглядит куда лучше. Но не стоит исключать и ничейный исход в этом матче.

Статистика противостояний в УПЛ

Всего игр: 6 (1 победа Мариуполя, 5 побед Десны)

На поле Мариуполя: 3 (1 победа Мариуполя, 2 победы Десны)

Разница забитых и пропущенных голов: 17:5 в пользу Десны

Самый результативный матч: 4:1 победа Десны (2018) и 4:1 победа Мариуполя (2021)

прогноз 1:2

Сергей Горбаченко, Football.ua