Украина

Интересная история в стане "горняков" во время руководства Пауло Фонсеки.

Вратарь донецкого Шахтера Андрей Пятов рассказал, как бывший главный тренер команды Паулу Фонсека боролся с нарушителями дисциплины. Как оказалось, под "горячую руку" даже попадал тогдашний лидер "горняков" Тайсон, который опоздал на тренировочный сбор.

"Я могу привести один пример. У Фонсеки он [Тайсон] так же опоздал. Мистер подозвал и говорит: "В чем причина? Ты думаешь, что выше всех? Или ты выше того, того, того? Вперед, иди по кругу".

Три дня бегал по кругу и не тренировался с командой. А футболист — не легкоатлет. У него есть обязательства. Человек побегал и понимает, что есть семья, родители, братья, дети. Надо работать. Сегодня у тебя все, завтра — ничего. Это жизнь.

Потом он выдал два лучших сезона. Был лучшим игроком чемпионата и в ЛЧ сколько нас выручал", — Заявил Пятов в интервью YouTube-проекту BurBuzz.

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