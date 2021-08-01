Украина

Украинский специалист, похоже, больше не будет работать со сборной Украины

Главный тренер национальной сборной Украины Андрей Шевченко объявил о завершении своего контракта с Украинской ассоциацией футбола.

В своем письме 44-летний специалист поблагодарил всех за поддержку, совместную работу и пережитые моменты во время своего руководства в сборной Украины. Пост главного тренера Шевченко занимал с 2016 года.

"Сегодня истек мой контракт с Украинской ассоциацией футбола, я провел пять лет с главной командой страны. Это была упорная работа, которая доказала, что мы способны играть в современный футбол.

Я благодарен президенту и исполкому УАФ за предоставленную возможность поработать со сборной Украины, благодарен каждому игроку, каждому человеку кто помогал и был причастен к команде.

Большая благодарность всем болельщикам за поддержку и критику. Вместе нам удалось показать, что наш футбол может быть конкурентным, результативным и интересным. С верой в Украину", — написал Андрей Николаевич в Instagram.