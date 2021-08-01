Украина

Стали известны стартовые составы команд для поединка 2-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют Мариуполь и черниговская Десна.

Воскресную часть программы второго тура украинской Премьер-лиги будет открывать противостояние в Мариуполе между местным одноименным клубом и черниговской Десной.

После ничьей в стартовой игре против ПФК Львов (1:1), Остап Маркевич освежил стартовый состав своей команды появлением на правом фланге полузащиты Олега Очеретько, под которым в обороне расположился Алексей Кащук.

От Александра Рябоконя, после победы над одесским Черноморцем (3:0), наблюдаем из изменений лишь выход с первых минут Алексея Гуцуляка на левом фланге атакующей части полузащиты.

Мариуполь: Кудрик — Кащук, Чоботенко, Микицей, Стасюк — Чех — Очеретько, Горбунов, Мишнев, Топалов — Кулаков.

Запасные: Турбаевский, Драмбаев, Мампасси, Удод, Меличенко, Петерман, Шостак, Хромей, Никитишин.



Десна: Литовка — Сафронов, Цымбалюк, Селин, Картушов — Завийский, Арвеладзе — Калитвинцев, Тотовицкий, Гуцуляк — Будковский.

Запасные: Сидоренко, Жук, Биловар, Домбровский, Волошин, Безбородько, Дегтярев, Шевцов.



Матч Мариуполь — Десна начнется в 17:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.