Украина

Итальянский специалист Андреа Мальдера, работавший в тренерском штабе Андрея Шевченко, покинул сборную Украины.

Сегодня Андрей Шевченко заявил, что его контракт с украинской ассоциацией футбола закончился и он планирует покинуть пост наставника сборной Украины.

Вслед за Шевченко о решении уйти со сборной Украины сообщил и ассистент наставника Андреа Мальдера.

Итальянский специалист поблагодарил украинских фанатов за возможность "чувствовать себя, как дома".

"Наша работа с Украинской ассоциацией футбола сегодня официально заканчивается. Благодарю игроков, персонал (за то уважение, которое они всегда показывали), президента и федерацию за прекрасную возможность, которая у нас была.

Но прежде всего хочу поблагодарить фанатов и людей, которые всегда позволяли мне чувствовать себя как дома. Я отдал всего себя и многое получил. Украина, ты навсегда будешь в моем сердце и на моей коже", — написал Мальдера на своей Instagram-странице.

Напомним, Мальдера работал в тренерском штабе Андрея Шевченко с июля 2016 года. За это время тренерский тандем вывел нашу национальную команду на Евро-2020, где "сине-желтым" удалось дойти до четвертьфинала.